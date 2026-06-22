Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului în care urmează să se acorde votul de încredere asupra Guvernului Veștea a început luni seară, în jurul orei 21:30.

UPDATE

Vasile Blaga a făcut anunțul oficial privind căderea guvernului.

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Doar 212 parlamentari au votat. Matematic, Guvernul Veștea a picat, în condițiile în care avea nevoie de minimum 233 de voturi.

Din voturile exprimate, 189 au votat "pentru" și 23 "împotrivă".

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Printre liberalii care au votat până acum Guvernul Veștea se numără Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu.

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Liberalii au ieșit din sală înainte de începerea votului. Au mai rămas doar câțiva din aripa Bolojan să vadă ce ”puciști” votează. USR și UDMR urmează să iasă și ei din sală.

În timp ce se votează, George Simion a transmis pe Facebook faptul că "Guvernul Veștea/Nicușor a picat la vot".





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”Banalizarea răului începe cu un pas mic, un pas care trece peste principii”.

Există un singur câștigător, felicitări George Simion, ”ai dat șah și mat”.

”Azi se termină o epocă și nu știm ce va urma”

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George Simion vorbește de trădare timp de 35 de ani și evocă poezia pe care a recitat-o când a intrat în Parlament.

El susține că AUR nu trădează și nu va vota Guvernul Veștea.

”De mâine ne croim un alt viitor”.

După discursul lui, parlamentarii AUR ”care nu sunt trădători” s-au ridicat și au ieșit din sală. Muhammad Murad, care a declarat în mai multe rânduri că va vota, a ieșit, spunând că îi pare rău că nu l-a convins pe Simion să voteze guvernul.

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Liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu acuză Guvernul Veștea că minte atunci când spune că va atrage mulți bani europeni.

E o criză economică la care Guvernul nu a găsit răspunsul, din moment ce propune același program de guvernare.

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Adrian Veștea susține discursul în fața parlamentarilor. El a făcut numeroase promisiuni, inclusiv o reformă administrativă, deși nu e în programul de guvernare.

”Trecem printr-o perioadă complexă. Provocări economice serioase, tensiuni sociale acumulate de ani de zile, un context internațional mai instabil și mai riscant decât am cunoscut de multă vreme. Dar dincolo de toate acestea, cred că adevărata noastră problemă e alta - o criză de încredere. Neîncrederea dintre cetățean și stat. Convingerea, tot mai răspândită, că regulile nu sunt aceleași pentru toți. Și, poate cel mai dureros, sentimentul tot mai multor oameni că viitorul lor nu mai poate fi construit aici, acasă”, a declarat Veștea.

El a susținut că misiunea acestui Guvern e clară: ”să reconstruim această încredere prin muncă, seriozitate, dialog și rezultate”.

”Dacă îmi veți acorda votul, obiectivul meu principal, ca prim-ministru, va fi să contribui, împreună cu președintele țării, la reunirea societății noastre în jurul unui proiect comun de dezvoltare”, a spus Veștea, adăugând că e nevoie de mai puțină dezbinare și de mai multă construcție.

El le-a cerut votul parlamentarilor, argumentând că e nevoie urgentă de stabilitate și de un Guvern cu puteri depline: ”Reforme care trebuie continuate. Investiții care nu mai suportă întârziere. Fonduri europene care trebuie atrase, nu pierdute prin birocrație”.

Prima prioritate este stabilitatea economică: ”Vom continua investițiile publice, vom susține antreprenoriatul românesc, vom păstra predictibilitatea fiscală și vom consolida credibilitatea țării în fața investitorilor”.

El s-a referit și la un proces de reformă administrativă.

Educația și sănătatea rămân ”priorități esențiale”.

În agricultură, vor fi sprijiniți fermierii români - irigații, procesare, dezvoltarea producției agroalimentare.

Guvernul Veștea va apăra ”cu fermitate interesele noastre în negocierile privind viitorul buget european” și va continua eforturile pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

De asemenea, va consolida parteneriatul strategic cu Statele Unite și va continua demersurile pentru includerea în programul Visa Waiver.

PNL, USR, UDMR au anunțat deja că vor părăsi sala la vot.

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Din totalul de 464 de parlamentari, și-au înregistrat prezența 358.

Componența Cabinetului este următoarea:

Adrian Veștea – prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentruTransformare Digitală (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

