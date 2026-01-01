Premierul desemnat Adrian Veștea a depus duminică seară la Parlament programul de Guvernare și lista miniștrilor Cabinetului.

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Ministrul propus al Dezvoltării, Romeo Lungu, "omul lui Marcel Ciolacu", a primit un aviz neconsultativ, fiind că a primit 18 voturi "pentru" și tot 18 "contra" în Comisii. Parlamentarii AUR au părăsit ședința când a început votul.

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Birourile permanente reunite au decis ca audierile de miniștri să aibă loc luni, de la ora 12:00 la ora 21:00, iar de la 21:30 începe plenul reunit pentru învestire. Calendarul a fost adoptat cu voturile PSD și AUR.

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Ședința Birourilor permanente reunite de la ora 10:00 se reia din cauză că PNL a cerut ca numele formațiunii să fie scos din dreptul miniștrilor propuși în Guvernul Veștea din partea liberalilor. Potrivit unor surse politice, audierile de miniștri din Comisiile de specialitate ar trebui să înceapă la 12:00 și să se termine la 15:30, iar plenul comun să se reunească de la ora 17:00.

PNL a transmis printr-un comunicat de presă că a cerut suspendarea ședinței Birourilor Permanente Reunite ale Camerelor Parlamentului din cauza prezenței abuzive a denumirii „PNL” pe lista membrilor guvernului propus de Adrian Veștea



"Informăm publicul că ședința Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului de luni dimineață a fost suspendată la cererea membrilor PNL, deoarece am constatat existența unui viciu care poate atrage neconstituționalitatea procedurii de învestire a Guvernului", potrivit PNL.

Înscrierea în dreptul prim-ministrului desemnat a denumirii „PNL” ca apartenență politică este falsă, abuzivă și afectează grav componența politică a Guvernului, consideră formațiunea.

Reamintim că PNL a decis să nu participe la nicio guvernare împreună cu PSD și nici nu a nominalizat vreun membru al partidului pentru a face parte din guvernul propus de premierul desemnat Adrian Veștea.



"Am constatat astfel că, prin depunerea listei guvernului în forma prezentată, sunt încălcate cel puțin două decizii ale CCR: Decizia nr. 671/2021 și Decizia CCR nr. 504/2019.

Pentru ca lista membrilor guvernului propus să fie constituțională, din această listă trebuie exclusă denumirea <<PNL>>", mai susține formațiunea condusă de Ilie Bolojan.



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"Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine și pentru a readuce țara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate și funcționare normală a instituțiilor. Am încredere că Parlamentul va trata cu responsabilitate această procedură și va stabili un calendar rapid pentru audierea miniștrilor și votul de învestitură. România nu își mai permite să piardă timp", a scris Adrian Veștea pe pagina lui de Facebook.

Adrian Veștea spune că viitorul său Guvern va avea cinci priorități imediate:



- Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituțională;



- Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR;



- Stabilitate economică: Menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară;



- Investiții: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate;



- Securitate națională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).





Componența Cabinetului este următoarea:Adrian Veștea – Prim-ministru (PNL)

Marian Neacșu – vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu – vicepremier (PNL)

Diana Morar – vicepremier (independent)

Luca Niculescu – ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare – ministru de Finanțe (independent)

Florin Zaharia – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității (PSD)

Monica Anisie – ministru al Educației și Cercetării (PNL)

Marian Bârgău – ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (independent)

Eduard Mititelu – ministru delegat pentru

Transformare Digitală (PNL)

Romeo Lungu – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (PSD)

Ionuț Vulpescu – ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu – ministru al Apărării Naționale (PNL)

Radu Marinescu – ministru al Justiției (PSD)

Alexandru Ghigiu – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol – ministru al Transporturilor și Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan – ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătății (PSD)

Radu Oprea – secretar general al Guvernului (PSD)

"Membrii independenți ai Cabinetului au fost incluși în echipa guvernamentală la solicitarea mea, în cadrul discuțiilor purtate cu partidele care susțin acest Guvern", a conchis el.

Programul de guvernare poate fi consultat AICI.

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luni, de la ora 10:00, ședință pentru a stabili calendarul votului de învestire.



Matematica din Parlament

Pentru a fi învestit, Guvernul Veștea are nevoie de cel puțin 233 de voturi. PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat public faptul că nu votează, deși surse politice spun că din partidul extremist lui George Simion vor exista parlamentari care vor vota.

PSD are 128 de parlamentari, AUR - 90, PNL - 76, USR - 59 și UDMR - 31. Minoritățile adună 17 parlamentari. Uniți pentru România - 14, Grupul S.O.S. România - 15, neafiliați - 23, Grupul Pace-Întâi România - 11.

