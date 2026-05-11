Hunor: PNL, USR, PSD, fiecare s-a legat de câte un stâlp. Cum se va mișca de la acel stâlp, vom vede

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară că speră în continuare în refacerea coaliției de guvernare, într-o formulă care poate fi acceptată de toate partidele, afirmând că ”oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câte un pic”.

"Ce s-ar putea întâmpla sau ce ar trebui să se întâmple? Oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câte un pic și, sigur, să găsească președintele României (…) o personalitate, o persoană care poate coagula, reforma această coaliție, o personalitate care poate fi acceptabilă pentru toate părțile și care știe să gestioneze o criză politică, o criză guvernamentală, o criză bugetară până la urmă", a declarat Kelemen Hunor, luni seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

Acesta a precizat că refacerea coaliției este varianta preferabilă pentru UDMR.

"Sigur, am văzut deciziile luate în PNL, în USR, în PSD, fiecare s-a legat de câte un stâlp. Cum se va mișca de la acel stâlp, vom vedea", a adăugat Kelemen Hunor.

El precizează că este nevoie să fie o personalitate care "trebuie să aibă experiență politică cât de cât".

"Un om care nu are și nu a avut responsabilitate politică vine în această poziție mâine-poimâine, se întoarce la bancă, la firma respectivă, că nu are un angajament și o responsabilitate politică din punct de vedere electoral. Și atunci partidele, sigur că se vor alinia mai greu în spatele unui om care, din acest punct de vedere, este descoperit, hai să spunem așa", a precizat Kelemen Hunor.