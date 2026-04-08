Îl mai susține sau nu președintele pe Ilie Bolojan? Dan: Susținerea trebuie să vină din Parlament

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, într-o conferință de presă, dacă îl mai susține sau nu pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

"Dincolo de ce asta, de ce aș spune eu și Constituția îmi dă un rol de mediator pentru ce se întâmplă acum și ce se v-a întâmpla eventual mai încolo, dincolo de asta susținerea unui prim-ministru trebuie să vină din Parlament", a fost replica lui Nicușor Dan.

Întrebarea a venit în contextul în care în spațiul public se vorbește despre faptul că, acceptând numirile pentru marile Parchete propuse de ministrul PSD al Justiției, social-democrații au câștigat ceva, iar președintele și-a asigurat libertatea de a numi șeful SRI.

De asemenea, întrebarea a venit și în contextul în care PSD vrea să scape de Ilie Bolojan și Nicușor Dan nu se ferește să spună că are discuții dese și contructive cu Sorin Grindeanu.

Surse politice spun că relația dintre președinte și premier este una destul de rece, în timp ce relația lui Nicușor Dan cu PSD este mai cordială.