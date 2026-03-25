Ilie Bolojan anunță o nouă măsură pentru reducerea prețurilor la combustibili

Premierul Ilie Bolojan anunță că se va lua un nou set de măsuri, ”până la finalul zilei de luni” pentru reducerea prețurilor la carburanți, cel mai probabil fiind vorba despre reducerea accizei.

Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat G4Media, preluat de News.ro, despre declararea situației de criză pe piața țițeiului: ”Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului”.

Premierul precizează că, luni dimineața, va avea loc o nouă întâlnire a grupului de lucru.

”Ne propunem ca, până la finalul zilei de luni, să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a mai declarat premierul.

Acesta a explicat că pentru reducerea TVA ”avem o componentă de infringement cu Uniunea Europeană”: ” Dacă am aplica-o, ar însemna că ne creăm această problemă. Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect”.

Premierul a explicat că există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare și trebuie realizate mai multe calcule.

”Să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă (...) dar, de asemenea, un al doilea principiu este legat de un cost echitabil pentru toată lumea, sens în care tot ce a încasat practic bugetul de stat suplimentar pe componenta de taxă pe valoare adăugată în această lună, ca urmare a acestei creșteri, va fi întors către cetățenii României prin reducerea de accize care se va face”, a explicat premierul.

Acesta a avertizat că orice măsură luată trebuie să nu aibă efecte colaterale.

”Dacă vii cu alte măsuri sau dacă nu le gândești cum trebuie, există riscul să generezi blocaje de aprovizionare (...) De asemenea, poți să creezi sincope puternice pe partea de import de combustibil, de țiței sau de motorină, de exemplu, unde cererea este mult mai mare decât benzina pe piața românească”, a explicat premierul.

Premierul a avertizat că, cu cât conflictul se prelungește, cu atât situația va deveni mai dificilă.

”Cea mai bună situație pe care ne-o putem imagina este să se ajungă la o formă de armistițiu sau de deblocare a circulației prin zona Golfului, în așa fel încât să se reia aprovizionare a globală de combustibil. Pentru că efectele, așa cum le vedem, sunt defavorabile tuturor economiilor”, a declarat premierul.

Întrebat dacă există un plan B pentru buget în situația în care conflictul din Iran se prelungește, Bolojan a declarat: ”În condițiile în care s-ar întâmpla o astfel de situație, cu siguranță lucrurile vor trebui reașezate. Sper să evităm o astfel de situație pentru că nu ne afectează doar pe noi, ci, așa cum v-am spus, întreaga economie globală”.

Guvernul a declarat, joi, prin Ordonanța de urgență adoptată în ședință, situație de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026 și a instituit un pachet de măsuri pentru protejarea cetățenilor și economiei.