Ilie Bolojan: Nu iau în calcul demisia. Cei care generează crizele să-și asume consecințele

Premierul Ilie Bolojan nu ia în calcul o demisie din funcție, deși în presă au apărut informații din interiorul PSD care i-ar da 72 de ore, începând cu 20 aprilie, să plece din funcție, ori miniștrii social-democrați vor demisiona.

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică. Și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de cuviință”, a spus, joi, Ilie Bolojan la Europa FM.

Premierul a mai declarat că România, pe lângă crizele obiective, de deficite, de energie și de încredere în guvernări, nu mai are nevoie de o criză politică.

"Cei care generează o criză politică trebuie să-și asume asta și, de asemenea, nu are nevoie nici de guverne slabe, nici de guverne minoritare, pentru că nu poți corecta lucruri la modul serios decât atunci când ai o majoritate predictibilă, când există o acțiune guvernamentală unitară, și dacă noi ne consumăm energiile pe care le avem în certuri sterile, crezând că vom poza într-o postură care să ne avantajeze, cred că este o eroare politică și cetățenii așteaptă de la noi comportamente raționale și responsabile”, a continuat el.

Legat de atitudinea PSD cu privire la măsurile luate de Guvern, Ilie Bolojan spune că ceea ce fac social-democrații nu este altceva decât o „tehnică electorală de a fugi de răspundere.”

„Și atunci este mai simplu să încerci să te poziționezi într-o opoziție față de ceea ce s-a făcut, de comun acord și cu ceea ce scrie în protocolul de guvernare. Deci este o tehnică electorală de a fugi de răspundere. Dar, în toată această perioadă, am încercat, dat fiind problemele pe care le avem - deficitele bugetare, absorbția de fonduri europene — dacă vrem să avem o economie care se ridică în anii următori, trebuie să ne folosim banii europeni, pentru că nu ne mai întâlnim cu ei, și trebuie să te ocupi de asta”, a mai spus prim-ministrul.