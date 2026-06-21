În termenul statutar stabilit de Consiliul Național PNL, Ilie Bolojan și-a depus sâmbătă candidatura pentru președinția formațiunii, în cadrul Congresului Extraordinar al partidului care va avea loc duminică, la București.

UPDATE

Votul și numărătoarea pentru realegerea lui Ilie Bolojan președinte al PNL s-a terminat. L-au votat 1.769 de delegați din 1.842 de voturi.

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A început votul pentru funcția de președinte al PNL, unde Ilie Bolojan este unicul candidat.

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Conducerea Executivă a PNL a înaintat două hotărâri prin care Congresul reconfirmă deciziile Biroului Politic Național după ce Veștea a fost desemnat premier și își menține poziția de a nu mai face Coaliție cu PSD. De asemenea, susținerea, votarea sau participarea la construcția unui Guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice și va fi exclus din partid.

Congresul a constatat că Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Lucian Bode au încălcat în mod repetat deciziile partidului. Lui Bode i s-a reproșat și că a lăsat partidul cu datorii uriașe când era secretar general, pe vremea lui Nicolae Ciucă.

Astfel, Congresul cere ca aceștia să demisioneze din PNL până luni, ora 12:00, în caz contrar vor fi demarate procedurile pentru ca ei să fie excluși.

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Congresul a validat și derogările prin care Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, care nu au vechime de membri PNL, să poată candida la funcțiile de vicepreședinți.

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Congresul a votat modificarea Statutului. Modificările sunt:

Crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEX, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEX în atribuțiile BPN;

Revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni;



Reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la patru persoane la o persoană;



Crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid;



Clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

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Lucrările Congresului au început. Din cei 2.500 de delegați invitați, au venit 1793, adică 71%. Cei absenți sunt delegații din filialele care îl susțin pe Adrian Veștea.

De menționat că nici Veștea, nici susținătorii săi nu sunt prezenți la Congres.

Printre invitați se numără și Ludovic Orban, fost șef al PNL, care a vorbit despre revenirea lui în partid. De asemenea, din partea USR a venit doar vicepreședintele Radu Mihaiu, iar din partea UDMR - vicepreședintele Lorant Antal.

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Candidatura a fost depusă împreună cu moțiunea "Modernizare cu Rădăcini” și echipa de conducere propusă, după cum urmează:

*Prim-Vicepreședinte*: Dan Motreanu

*Secretar General*: Robert Sighiartău

*Vicepreședinți*:

1.Mircea Abrudean

2.Ioan Popa

3.Siegfried Muresan

4.Oana Gheorghiu

5.Alexandru Muraru

6.Dragoș Pîslaru

7.Florin Roman

8. Gabriela Horga

Procesul de depunere a candidaturilor și moțiunilor s-a încheiat sâmbătă, la ora 17:00, conform calendarului aprobat de Consiliul Național Extraordinar al PNL.

Singura moțiune depusă este cea a lui Ilie Bolojan, după ce Adrian Veștea a renunțat să mai candideze.

Vineri, premierul desemnat Adrian Veștea anunța că nu va candida la Congresul de duminică pentru șefia partidului, pentru că nu vrea să gireze ''acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura înpartid''.

Totodată, el spune că ia în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a Congresului de duminică, după votul de învestitură, potrivit Agerpres.

''Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură'', a scris premierul desemnat Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook.

Adrian Veștea își anunțase joi intenția de a candida la șefia PNL, dar a cerut organizarea Congresului pe 28 iunie.

Schimbările dorite de Bolojan, pe masa Congresului

Consiliul Național Extraordinar al PNL, întrunit vineri seară în format mixt, fizic și online, a aprobat – cu 551 de voturi pentru, 128 de voturi împotrivă și 3 abțineri – modificarea Statutului.



Principalele modificări ale statutului sunt:



• Crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere și desființarea BEX, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEX în atribuțiile BPN



• Revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni



• Reducerea numărului de prim-vicepreședinți ai partidului de la patru persoane la o persoană



• Crearea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va avea ca atribuții judecarea litigiilor ce rezultă din sancțiunile aplicate membrilor de partid



• Clarificarea procedurilor de sancționare a membrilor partidului.

2.500 de delegați din țară vor fi prezenți la București.

