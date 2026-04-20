Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni seară că a luat act de decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic și a spus că nu demisionează din funcție.

"Am luat tact de decizia complet greșită și iresponsabilă a PSD față de România, nu față de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situație complicată pentru România, am format o Coaliție pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente. Să facem ordine în finanțele țării, pe bună guvernare și pe respectul față de cetățeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanțelor țării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățenii țării noastre. În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele și este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate, cu lașitate, de răspunderea deciziilor pe care le iei. Și sunt câteva lucruri care în toată această perioadă nu au fost negociabile și nu cred că trebuie să fie negociabile nici în perioada următoare, pentru că este singura condiție pentru a crea condiții pentru dezvoltare pentru cetățenii țării noastre", a spus Ilie Bolojan, înconjurat de alți lideri din partid.

Potrivit premierului, lucrurile care nu sunt negociabile se referă la reducerea risipei, crearea unui stat mai eficient, susținerea investițiilor prin atragerea fondurilor europene șiguvernarea corectă și cinstită.

"Ori ceea ce s-a întâmplat în aceste zile, practic arată că PSD nu este de acord cu aceste principii. În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru țara noastră", a continuat el.

În plus, Bolojan a adăugat că "este o decizie iresponsabilă ținând cont și de contextul internațional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf, avem problemele noastre de deficit și orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-și întărească țara și economia, nu să o slăbească, așa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul".

"Și tot ce au făcut în aceste zile, mințindu-și electoratul, mințind cetățenii noștri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu și le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel și nu în altul, nu face decât să descalifice această acțiune politică. Așa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetățenii țării noastre, în așa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării și să facem ceea ce trebuie pentru România", a mai spus el.

În final, Bolojan a adresat mulțumiri pentru cei care în luni seară i-au adresat sprijinul lor și i-au arătat susținere, considerând că "nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecuri".