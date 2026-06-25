În plină dihotomie politică, Nicușor Dan așteaptă un premier

După ce a încercat de două ori să desemneze premieri care să treacă de votul Parlamentului, dar a eșuat lamentabil, președintele Nicușor Dan așteaptă vineri ca partidele să-i facă o propunere, însoțită de garanții că va fi învestit repede.

"Aștept partidele, așa cum s-au angajat la consultările de săptămână asta, să vină la mine cu o propunere de majoritate negociată, cu acord, cum au spus atunci", a spus, joi, din Polonia, președintele Nicușor Dan.

Președintele nu a vrut să răspundă clar dacă există riscul ca Guvernul Bolojan să rămâne interimar până la toamnă.

"Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR. E important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară în marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta", a declarat Dan.

Întrebat despre cum se va stabili viitorul premier, președintele crede că "suntem toți oameni serioși".

"Și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni putem, noi, toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. (...) Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era o soluție de Guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidental", a continuat el.

Nicușor Dan a fost chestionat și cu privire la afirmația șefului PSD, Sorin Grindeanu, care spunea că Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele Republicii, de aceea suntem în această situație, după ce șeful PNL ar fi dat de înțeles că votează Guvernul lui Eugen Tomac, însă după trei zile și-a schimbat poziția și în final nu s-a mai ajuns la vot.

"Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest Guvern va trece. Și într-un caz, și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp", a răspuns el.

Nicușor Dan a fost întrebat despre ideea de rotativă guvernamentală.

"Vreau să insist aici, că am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea, sfaturile consultanților, stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău. Am încercat să ajut acest proces, de două ori. S-a întâmplat, nu a ieșit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorități în fața cetățenilor", a declarat acesta.

Sorin Grindeanu, singurul premier aflat oficial pe masa lui Nicușor Dan

Biroul Permanent Național al PSD a votat miercuri, în unanimitate, ca Sorin Grindeanu să fie propus pentru postul de premier.



"România se află într-o situație extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populației și, în special, a categoriilor vulnerabile s-a prăbușit. Avem nevoie, rapid, de un Guvern funcțional și nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică, în acest moment, este zero. Și toți, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alții, ci să venim cu soluții concrete care se pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculurile politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, Partidul Social Democrat a decis astăzi, în Biroul Politic Național, în unanimitate, să își asume responsabilitatea răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier. De asemenea, am cerut un vot colegilor mei pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniștri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la președintele României", a spus Grindeanu.

Grindeanu a spus că singura soluția este aceea a unui Guvern minoritar, iar PSD nu va vota niciun Guvern din care nu face parte.

Joi seară, Sorin Grindeanu anunța că "se fac primii pași" și atacă din nou USR, transmițând formațiunii că, dacă nu vrea să fie parte a soluției, se poate și fără ea.

"Se fac primii pași pentru un nou Guvern. Astăzi am convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor Acord politic- legate de țintele macroeconomice, PNRR, OCDE și SAFE. Zilele sunt importante deoarece ne apropiem cu pași rapizi de startul discuțiilor oficiale ale statului român cu agențiile de rating", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a mai scris că nu poate însă să nu remarce "exhibiționismul moral al unora".

"Prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional se dovedește - dacă mai era nevoie - că unele partide nu au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de < > și se < > zilnic rămânând pe poziții Mai exact, s-a ajuns la deblocarea crizei prin blocaj. Acesta este noul paradox politic pe care îl pune astăzi pe masă USR. Ce refuză să vadă cei de la USR este că dacă nu vor să fie parte a soluției, să voteze un guvern cu puteri depline cu prim-ministru PSD, atunci - cu siguranță- se poate și fără ei!", a continuatel.Anterior, șeful USR, Dominic Fritz, a transmis că cei din partidul său rămân consecvenți și nu vor vota un Guvern monocolor PSD.

"I-am propus astăzi lui Sorin Grindeanu să susțină un Guvern minoritar al PNL-USR-UDMR. Adică o continuare a formulei de guvernare din prezent care funcționează bine și imprimă o direcție reformistă. Numele premierului îl putem discuta. Înțelegem că această rezolvare ar veni cu un preț. Principiul reciprocității - dacă PSD votează un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, votăm și noi, anul viitor, un guvern PSD - este soluția noastră de deblocare a crizei politice. Este o propunere rezonabilă și responsabilă. Acesta este punctul de plecare în negocierea unui acord parlamentar între partidele din fosta coaliție, în spiritul protocolului de anul trecut. Pentru orice altceva lipsește încrederea", a scris, tot pe Facebook, Friz.

El crede că "să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală".

"Cu soluția pe care o punem transparent pe masă, niciun partid nu ar deține toată puterea. Fără acest principiu, PSD primește putere deplină până la alegeri și poate face ce vrea, inclusiv înțelegeri cu oricine, chiar și cu AUR. USR nu poate fi parte din asta. Cele trei partide din acest bloc reformist reprezintă o bună parte dintre români. Ponderea noastră în Parlament este mai mare decât a PSD-ului. Iar rezultatele guvernării reprezintă o garanție că putem livra pentru români și că avem voința să curățăm statul. USR nu sabotează niciun Guvern. USR refuză un singur lucru: să fie scara pe care PSD se întoarce la putere, după ce, împreună cu AUR, a dărâmat guvernul din care făcea parte. Nu putem să premiem partidul declanșator al crizei politice în desfășurare care neliniștește românii și are consecințe în nivelul de trai al oamenilor", a completat acesta.

Rocada de premieri, condiția PNL-USR-UDMR

PNL, USR și UDMR îl vor propune premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședintele Partidului Popular European, au declarat pentru G4Media surse politice. Mureșan va fi alternativa PNL la Sorin Grindeanu. UDMR are o ședință de conducere la ora 9.00 pentru a vota propunerea lui Mureșan, iar PNL și USR au ședințe separate de la ora 10.00, mai scrie sursa citată.

De asemenea, conducerea PNL va vota în ședința Biroului Politic Național o propunere de acord cu PSD care să prevadă rotativa guvernamentală, au mai declarat pentru G4Media sursele citate.

Astfel, PNL va propune ca până în aprilie 2027 să funcționeze un Guvern PNL-USR-UDMR cu premier Siegfried Mureșan, urmând ca din aprilie 2027 PSD să preia guvernarea.

De altfel, la consultările de luni între președinte și partide, Ilie Bolojan a spus că i-a prezentat lui Nicușor Dan viziunea liberalilor, care consideră că o formulă realistă de guvernare este una care să se bazeze pe un "Pact pentru România", valabil până la finele anului 2026 și în care forțele politice să-l semneze.

Potrivit acestuia, pactul ar trebui să conțină asumarea unor măsuri importante pentru economie și absorbția de fonduri europene și că niciun dintre partidele care vor forma viitoare Coaliție să nu depună moțiuni de cenzură.

De asemenea, el crede că, după convenirea acestui acord, se poate decide formarea unui Guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR. În ambele cazuri, liberalii vor vota învestirea.