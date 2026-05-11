Inițiativă USR: acces mai rapid al copiilor adoptați la identitatea părinților biologici

Senatoarea USR Cynthia Păun a depus o inițiativă legislativă care simplifică și accelerează procedura prin care persoanele adoptate pot avea acces, dacă vor, la informații referitoare la identitatea părinților biologici.

Conform inițiativei, petenții vor putea cere Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) ca în termen de 30 de zile să emită o decizie administrativă în acest sens nemaifiind nevoiți să deschidă o acțiune în instanță, în acest sens, ca până acum.

Astfel, România se aliniază practicilor europene care promovează proceduri administrative eficiente pentru accesul la astfel de date.

"Prin această propunere, ne asigurăm cǎ demersul de a-ți afla părinții firești este mai simplu și mai accesibil, fără a încărca inutil instanțele cu proceduri administrative. Nu este doar o procedură, ci vorbim despre dreptul fiecărei persoane de a-și înțelege mai bine propria poveste.

Iar acest lucru trebuie făcut în mod responsabil, cu respect pentru viața privată a tuturor celor implicați”, spune senatoarea Cynthia Păun.

Noua inițiativă instituie proceduri administrative mai rapide și mai accesibile prin care persoanele adoptate pot solicita direct ANPDCA accesul la informațiile aflate în posesia autorităților publice cu privire la identitatea părinților biologici.

Totodată, proiectul consolidează rolul ANPDCA în sprijinirea persoanelor adoptate în demersurile privind cunoașterea propriilor origini și, atunci când este cazul, în facilitarea contactului cu părinții biologici sau cu rudele acestora.

De asemenea, inițiativa introduce dispoziții privind obligația autorității de a asigura confidențialitatea datelor și de a respecta dreptul la viață privată al tuturor persoanelor implicate.