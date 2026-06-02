Institutul Cultural Român ajunge pe mâna PSD și AUR

Senatul a numit marți noua conducere a Institutului Cultural Român. Corina Încrosnatu, propusă de PSD, va fi președintă, iar Adriana Gae, propusă de AUR, vicepreședintă. Și în Consiliul de conducere al ICR a fost votat un candidat AUR.

Plenul Senatului a mai numit un vicepreședinte din partea UDMR - Attila Weinberger.

Naistul Nicolae Voiculeț, cunoscut pentru declarațiile sale extremiste și proruse, va face parte din Consiliul de Conducere al ICR.

Votul secret a fost prin buletine de vot.

USR a criticat înțelegerea PSD cu extremiștii proruși din Senat pentru a o vota pe Corina-Raluca Încroșnatu, fostă vicepreședintă a Fundației Europene "Nicolae Titulescu” condusă de Adrian Năstase, în fruntea Institutului Cultural Român.

”PSD confirmă, încă o dată, alianța pe care a făcut-o cu partidele proruse și cu care a votat moțiunea de cenzură care a dus la căderea guvernului de coaliție condus de premierul Ilie Bolojan”, afirmă USR într-un comunicat.

Senatorul USR Ștefan Pălărie a declarat înainte de vot că România nu-și permite să lase diplomația culturală să fie condusă timp de patru ani de cineva care l-a avut ca oaspete la Fundația Titulescu pe Aleksandr Dughin, ideologul lui Putin, în 2013.

”În momentul în care suntem doar la câteva zile de cel mai sensibil eveniment de securitate națională, și anume explozia unei drone rusești într-un oraș populat al României, să ajungi să încredințezi pentru patru ani conducerea ICR, altădată condusă de domnul Patapievici, unei doamne care își ia din înțelepciunea rusească prin discuții cu domnul Dughin mi se pare absolut catastrofal și de neacceptat pentru viitorul țării și pentru viitorul Senatului. Noi nu vom vota pentru un astfel de președinte. În schimb, AUR va fi și el premiat cu un post de vicepreședinte. Așa funcționează, din păcate, lucrurile”, a declarat Ștefan Pălărie.

Încrosnatu e în prezent vicepreședintă a ICR, după ce a fost propusă în 2024, tot de PSD.

Născută în 1983, Corina Raluca Încrosnatu a absolvit în anul 2008 Universitatea București, specializându-se în filologie.

Începând cu anul 2014, își desfășoară activitatea în cadrul Institutului Cultural Român, unde a ocupat diverse funcții de coordonare și conducere, potrivit CV-ului de pe site-ul ICR.