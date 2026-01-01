Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că forul de conducere al partidului a decis în unanimitate ca parlamentarii social-demcorați să semneze și să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului alături de AIR.

"Deciza politică a BPN al PSD a fost în unanimitate ca deputații și senatorii să semneze și să voteze această moțiune. Vreau să fac următoarea precizare, de asemenea, cer secretarilor de stat ai PSD și prefecțiilor PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât, atunci când vom avea moțiune, să avem lucrurile cât se poate de clare, fără a mai exista discuții cum că, să spunem, unii sunt în continuare în arcul guvernamental", potrivit lui Grindeanu.

Apoi, șeful PSD a explicat cum s-a ajuns la PSD să stea la masă cu AUR pentru a dărâma un Guvern din care până recent au făcut parte și social-democrații.

"Vreau să fiu foarte clar. Este un demers parlamentar, este un demers care are în acest moment susținere dincolo de culoare politică, PSD, AUR, Pace - Întâi România, SOS și așa mai departe, și așa aș vrea să fie interpretat. Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt și partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moțiune și de a dărâma Guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun. Nu există, ca să fim cât se poate de clari, niciun fel de acord politic post moțiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuție și îmi doresc să fiu foarte bineînțeles", a spus Grindeanu.

Tot el a precizat că demersul este deschis și pentru alte partide.

"În acest moment, sunt propuneri care au venit dinspre PSD, propuneri care au venit dinspre AUR, de asemenea sunt propuneri care vin și dinspre alte zone politice. O să definitivăm în scurt timp, sau o să se definitiveze acest text al moțiunii care va fi supus atenției și votului plenului", a explicat acesta.

Întrebat cine va guverna România dacă moțiunea de cenzură trece, Sorin Grindeanu a declarat că "lucrurile nu s-au schimbat", adică PSD vrea tot o guvernare "pro-europeană".

"Ceea ce am făcut acum, de fapt, prin această mișcare în Parlament, este să maximizăm șansele de a trece o moțiune. Altfel exista riscul de anihilare reciprocă a unei moțiuni, pe de-o parte, putea să depună doar PSD-ul și putea să fie anihilată de voturile celorlalți. Noi avem 129 de parlamentari, până la 233 mai avem nevoie de 104. Ceilalți nu au numărul necesar singuri să depună o moțiune de cenzură. Și exista riscul de anihilare reciprocă și ca acest demers să fie unul sortit eșecului. Chiar dacă pare că renunțăm la o șansă, fiindcă puteam să punem două moțiuni de cenzură, așa cum bine știți, eu cred că, de fapt, acum e o maximizare în Parlament a șanselor de a trece o moțiune", a mai adăugat șeful PSD.

În final, Grindeanu a negat orice alte înșelegeri pentru colaborări viitoare cu AUR după momentul moțiunii de cenzură și a salutat declarația președintelui Nicușor Dan care a transmis că, dacă se va ajunge la el cu propunerea ca AUR să susțină un Guvern, nu va fi de acord.