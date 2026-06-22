Cel mai important discurs dinainte de votul pentru Guvernul Veștea a fost al liderului UDMR, Kelemen Hunor.

"Astăzi se încheie o perioadă importantă din istoria contemporană a României. Se încheie o perioadă care a început acum 36 de ani, imediat după Revoluție, și a fost o perioadă extrem de importantă pentru țara noastră, și începe o etapă despre care încă nu știm nimic”, a spus liderul UDMR, adăugând că semnalul de sfârșit de epocă a fost dat în decembrie 2024, în momentul anulării alegerilor prezidențiale.

El a spus că societatea așteaptă o explicație în continuare pentru anularea scrutinului.

"Banalizarea răului întotdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, un pas care poate fi explicat rațional, un pas care trece peste valori, un pas care trece peste principii, peste principii fără de care nu se poate crea o societate bazată pe încredere. Trece peste principii și câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Nu pentru oameni, nu pentru comunități, ci pentru putere”, a mai spus Kelemen Hunor.

”Azi, sub această cupola a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șah și mat!”, a subliniat Kelemen Hunor.

”Azi se termină o epocă și nu știm ce va urma”.

