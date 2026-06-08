Kelemen Hunor: O guvernare prin interpuși nu merge

Varianta unui Guvern cu miniștri propuși politic ar fi fost de preferat celei a unui Guvern tehnocrat, a declarat marți liderul UDMR Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Eugen Tomac.

"O guvernare prin interpuși nu funcționează", a spus Kelemen Hunor, care nu îi cunoaște pe 90% dintre cei propuși.

"90% dintre personalitățile propuse, pentru mine, nu sunt oameni cunoscuți. Nu îi cunosc. Știu pe Luca Niculescu la Externe, știu pe Vladimir Ionaș, fiindcă e un sociolog și îl știu de foarte, foarte mulți ani. Și cam atât. L-am văzut și pe domnul Papahagi pe aici, pe acolo, prin Cluj. Nu îl cunosc personal sau nu știu dacă noi ne-am fi întâlnit vreodată, deci nu pot să vă spun mai mult despre această listă", a afirmat liderul UDMR, care ar fi dorit un guvern politic.

"Fără nicio supărare și fără nicio mențiune despre miniștrii desemnați, dar o guvernare prin interpuși nu merge, nu funcționează ... Un premier politic, cum e Eugen Tomac, cu un Guvern politic ar fi fost o variantă mai bună, fiindcă trebuie o asumare. Asta este democrația parlamentară. Vrei, nu vrei. Dacă ieșim din această logică, atunci foarte repede ajungi la concluzia că, de fapt, nici nu ai nevoie de Parlament", a precizat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR nu crede că în prezent se poate forma o majoritate parlamentară pentru Guvernul Tomac, formațiunea sa neavând motive să voteze nici pentru, nici împotrivă.

"Nu avem de ce să votăm împotrivă. Deocamdată, nu avem nici argumente pentru a vota un guvern, dar nici nu am găsit argumente să votăm împotrivă. Deși există a treia cale și a patra cale: a treia cale este să nu intri în sală și cealaltă variantă este să fii în sală, să spui 'prezent, nu votez'. Astea sunt cele două variante dacă nu votezi Guvernul", a explicat el.



