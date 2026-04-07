Legea anti-femicid, promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan anunță miercuri ca a promulgat Legea pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl preced.

"Violența împotriva femeilor este unul dintre cele mai înjositoare și degradante comportamente. Acest tip de agresiune a fost mult prea mult timp fie ignorată, fie insuficient abordată, cu consecințe dramatice. De aceea, și ca un act de recunoaștere a unei realități dureroase pe care avem obligația să o îndreptăm, este extrem de necesară o lege care să stabilească pedepse aspre și să promoveze măsuri de prevenire a femicidului și a violenței domestice", a scris președintele într-un mesaj pe Facebook.

El salută inițiativa parlamentarilor care "au înțeles gravitatea acestui fenomen și au realizat modificările legislative care se impun".

"Această lege transformă angajamentul statului român de a garanta siguranța femeilor și copiilor într-un mecanism concret de prevenție, oferind autorităților instrumentele necesare pentru a interveni la timp, înainte ca violența să devină o tragedie. Este un pas deosebit de important către conștientizarea cauzelor abuzurilor și violenței îndreptate împotriva femeilor, dar și către o justiție mai eficientă, mai umană, care nu doar sancționează dur agresorii, ci înțelege și previne activ suferința celor mai vulnerabili dintre noi", a continuat el.