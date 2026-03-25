Legea bugetului de stat pe 2026, promulgată și publicată în Monitorul Oficial

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe 2026, care a fost deja publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că este obligat de Constituție să primească motivarea Curții Constituționale.

"Nu ajunsese la noi în momentul în care am plecat din Cotroceni. În secunda în care vine motivarea Curții Constituționale, promulgăm legea bugetului. E important pentru toate autoritățile publice ca ea să intre... știți că ea intră vigoare la trei zile după ce este publicată în Monitorul Oficial. E important pentru ei ca aceste trei zile să fie înainte de 31 martie”, a spus președintele.

Partidul extremist AUR a contestat luni la Curtea Constituțională legile bugetului pentru anul 2026, solicitând "oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate.

Joi, judecătorii CCR au respins joi sesizările.

