Legea privind pensiile magistraților, promulgată de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri dimineață legea privind pensiile magistraților, în urma publicării în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale.

Într-un mesaj postat pe Facebook, șeful statului anunță că "recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră".

"Încrederea cetățenilor în stat se recâștigă atunci când reformele așteptate de societate devin realitate", a continuat el.

Dan îi asigură pe magistrați că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută.

"Voi susține măsurile legislative și administrative cerute de corpul profesional pentru optimizarea condițiilor în care își desfășoară activitatea", a conchis președintele.