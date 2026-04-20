Lia Olguța Vasilescu: Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană

Primărița din Craiova l-a atacat în stilul ei agresiv pe premierul Ilie Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu a criticat deciziile liderului liberal:

"Ai cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani. În ultimele 9 luni de zile ai o cădere cu 7,4%. Și toate astea pentru ce? Ca să scazi deficitul și ca să scazi datoria publică. Asta ne spune în fiecare zi Ilie Bolojan și toți influencerii care sunt în jurul lui că fac reforme și că trebuie să scadă datoria publică. Băieți, de când nu v-ați mai uitat pe cifre? Datoria publică a crescut în ultimele 9 luni la 125 de miliarde în plus. Deci o creștere cu 125 de miliarde. Asta în condițiile în care a scăzut pensii, în care a scăzut salarii, în care a tăiat de la mame, de la copiii cu cancer, de la persoane cu handicap, de la profesori, de la studenți de peste tot. Și atunci, care este reforma? De fapt, pe Ilie Bolojan nu îl trimite acasă PSD-ul, îl trimite acasă INS-ul".

"El zice că pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit într-o cămară, dar în cămara nu a fost nici o oglindă, ca să se uite în ea și să vadă că șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat către poporul român?", a mai spus ea.

Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri critici la adresa PSD și a declarat că nu va demisiona dacă social-democrații îi vor retrage sprijinul.

Într-o emisiune la Radio România Actualități, el a spus că "atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei".

Comparația i-a deranjat pe social-democrați, care amenință cu sesizarea CNCD și Parchetul:

"PSD solicită instituțiilor statului să sancționeze campania de tip nazist îndreptată împotriva membrilor și simpatizanților partidului PSD va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Parchetul cu privire la campania de sorginte nazistă care vizează membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat. Este în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului", potrivit unui comunicat.

"Este absolut revoltător să constatăm că, în urma declarațiilor jignitoare ale premierului Bolojan, aceleași practici naziste sunt folosite astăzi în România pentru denigrarea unor cetățeni din cauza convingerilor lor politice. Iar în lipsa unei delimitări, premierul devine co-autor al acestei propagande ilegale. PSD precizează că asocierea cu un partid politic și exprimarea neîngrădită a unor convingeri, inclusiv de natură politică, reprezintă drepturi fundamentale, garantate de Constituția României".



