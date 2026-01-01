Lider UDMR, despre o alianță a maghiarilor cu PSD și AUR: Doamne ferește!

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a exclus o posibilă alianță de guvernare cu PSD-AUR, numind ideea una de "Doamne ferește".

"Noi am spus că nu ne retragem miniștrii și nu votăm o moțiune de cenzură, indeiferent cine o depune. Că și AUR a intrat în joc, cu siguranță nu vom vota o asemenea moțiune de cenzură", a spus Botond, la Parlament.

El a spus că moțiunea are șanse să treacă, deși le lipsesc circa 12 voturi celor din PSD și AUR.

Întrebat dacă de acum încolo UDMR mai poate colabora cu PSD, Botond a declarat că în politică "never say never" și nu exclude colaborarea.

"Va fi o situație dificilă. Nu știu ce va urma după", a explicat el, adăugând că, dacă PNL nu mai vrea să discute cu PSD după ziua de azi, atunci totul devine "și mai greu", pentru că nu există alte majorități în Parlament.

UDMR nu crede că se va ajunge la o guvernare PSD-AUR, dar nici nu o exclude în totalitate.

Întrebat dacă exclude din start o alianță UDMR-PSD-AUR, Csoma Botond a răspuns: "Cu AUR? Doamne ferește!".