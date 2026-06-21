Lider USR, la Congresul PNL: Cred că acest pol reformist poate duce Romania acolo unde merita

Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, invitat la Congresul PNL de duminică, a spus că mesajul lui din partea formațiunii este de respect și prietenie.

"Cred, personal, că PNL și USR au fost de partea buna, acesta este drumul care crește încrederea românilor în clasa politică avem nevoie sa nu mai mințim oamenii cu ce se poate face, când nu se poate face. Cred că acest pol reformist poate duce Romania acolo unde merita", a spus el.

Acest a adăugat că "ăolitica din Romania se duce pe două paliere: cei care vor sa construiască, alții vor sa se îmbogățească.