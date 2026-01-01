Liderul deputaților AUR: Nicușor Dan calcă în picioare votul românilor

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, acuză că președintele Nicușor Dan încalcă Constituția, sfidează principiile democratice și ignoră rolul Parlamentului prin desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit parlamentarului AUR, este inacceptabil ca funcția de premier să fie încredințată unui politician care nu beneficiază de o susținere parlamentară relevantă și care nu poate pretinde că reprezintă voința exprimată de români prin vot.

„Sunt nori negri de furtună deasupra României, și la propriu, și la figurat. Și în aceste vremuri de criză, l-am auzit acum câteva minute pe președintele țării spunându-ne că după un an de zile de guvernare așa-zis pro-europeană în România este mai bine din punct de vedere financiar. Că românii o duc mai bine. Că România este mai bine văzută de partenerii internaționali. Și tocmai de asta, pentru că a fost foarte bine până acum, calcă Constituția în picioare, calcă democrația în picioare și desemnează un prim-ministru care nu are nici 0,1% reprezentare în Parlament.

N-ați înțeles nimic. Ați mărit taxele, ați mărit impozitele, ați mărit TVA-ul, aveți toate sindicatele în stradă pentru că nu sunteți în stare să faceți o lege a salarizării echitabile, v-ați bătut joc de pensionari, de rezerviști, de mame, de copii și nu vă opriți. Dacă tot vorbiți atât de mult de votul poporului, haideți înapoi la popor să ne dea o majoritate în Parlament și un guvern care să guverneze pentru ei, pentru români. Hai la popor!”, a declarat liderul deputaților AUR, Mihai Enache.

