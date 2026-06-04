Lista beneficiarilor clădirilor RA-APPS devine publică. Hotărârea de Guvern, adoptată

Guvernul a adoptat vineri Hotărârea prin care lista beneficiarilor clădirilor administrate de Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) devine publică.

Decizia vine după parcurgerea integrală a procesului de consultare publică și după obținerea tuturor avizelor instituționale necesare.

Pentru prima dată după 1989, românii vor putea afla oficial care sunt imobilele administrate de RA-APPS, cum sunt folosite, prin ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele cu persoanele juridice - date directe sau prin licitație. Vor fi publicate, de asemenea, situațiile de lucrări, precum și mijloacele de transport aflate în administrarea instituției. Data la care se publică în premieră lista: 10 iunie 2026.

„Am promis că facem lumină - și o facem. Decenii la rând, patrimoniul RA-APPS a fost tratat ca un cufăr cu privilegii. Vile în zonele cele mai bune ale Capitalei, apartamente, terenuri, spații de protocol - date prin contracte despre care românii nu au avut voie să afle nimic, în timp ce cetățeanul de rând plătea taxe pentru ele. Asta nu se mai poate. Vremea privilegiilor ascunse s-a terminat. Dacă folosirea patrimoniului public este corectă și legală, nu are nimeni de ce să se ascundă. Dacă cineva s-a obișnuit cu chirii simbolice și contracte ținute departe de ochii cetățenilor - exact de aceea publicăm lista. Statul nu este moșia nimănui. USR la guvernare înseamnă transparență. Punct”, a declarat secretarul general al Guvernului, Dan Reșitnec.

Acest proiect vine după o serie de demersuri publice și juridice făcute de reprezentanții USR pentru a forța, ani la rând, deschiderea patrimoniului RA-APPS:

•⁠ ⁠Ionuț Moșteanu, deputat USR și fost ministru al Apărării, s-a deplasat personal la sediul RA-APPS pentru a solicita desecretizarea contractului în baza căruia se fac renovări de milioane de euro la vila din Aviatorilor 86. Tot el a depus oficial cerere către RA-APPS pentru publicarea listei persoanelor care locuiesc în vilele administrate de instituție.

•⁠ ⁠Diana Buzoianu, deputat USR și ministra Mediului, a deschis acțiune în instanță împotriva RA-APPS pentru publicarea aceleiași liste. A câștigat procesul în primă instanță. RA-APPS a formulat recurs - refuzând până în ultimul moment să arate românilor cine locuiește în casele lor.

„Ceea ce nu s-a putut obține ani la rând din opoziție - prin presiune publică, prin proces, prin cereri formale - se obține astăzi prin decizia Guvernului”, a adăugat Dan Reșitnec.

Hotărârea de Guvern va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial.