Lista PNL-iștilor din tabăra Veștea care vor "zbura" din partid

Parlamentari și lideri locali din PNL urmează să fie excluși din partid pentru că s-au așezat în spatele lui Adrian Veștea, potrivit unor surse politice.

Baronul de Ilfov Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu și eurodeputatul Rareș Bogdan sunt pe listă, urmați de o serie de parlamentari.

1. Cătălin Predoiu

2. Monica Anisie

3. Sorin Câmpeanu

4. Nicoleta Pauliuc

5. Mihai Veștea

6. Andrei Baciu

7. Lucian Bode

8. Alina Gorghiu

9. Ion Iordache

10. Aneta Matei

11. Mititelu Eduard

12. Pandea Ciprian

13. Prișcă Răzvan

14. Rusu Sebastian

15. Ionuț Stroe

16. George Scarlat

17. Adrian Veștea

Alexandru Nazare, care a acceptat să continue la Ministerul Finanțelor și în Guvernul Veștea, deși învestirea a fost respinsă de Parlament, nu este membru PNL.

Conducerea Executivă a PNL a înaintat două hotărâri prin care Congresul de duminică a reconfirmat deciziile Biroului Politic Național după ce Veștea a fost desemnat premier și își menține poziția de a nu mai face Coaliție cu PSD.

De asemenea, susținerea, votarea sau participarea la construcția unui Guvern cu PSD de către un membru PNL îl va plasa pe acesta în afara liniei politice și va fi exclus din partid.

Congresul a constatat că Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Lucian Bode au încălcat în mod repetat deciziile partidului. Lui Bode i s-a reproșat și că a lăsat partidul cu datorii uriașe când era secretar general, pe vremea lui Nicolae Ciucă.

Astfel, Congresul a cerut ca aceștia să demisioneze din PNL până luni, ora 12:00, în caz contrar vor fi demarate procedurile pentru ca ei să fie excluși. Cei vizați au anunțat deja că au contestat în instanță deciziile Congresului.

