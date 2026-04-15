„Lista rușinii" cu datornicii la primării: în ce condiții pot figura românii ca rău-platnici

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a aprobat joi un act normativ prin care se stabilește valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante, administrate de autoritățile locale, ale contribuabililor persoane fizice și juridice.

Măsura are în vedere transparentizarea și creșterea conformării voluntare a acestora la plata obligațiilor fiscale datorate bugetelor localem a anunțat ministrul Cseke Attila.

În stabilirea pragului propus, s-au avut în vedere obligațiile fiscale locale datorate în mod curent de contribuabilii persoane fizice și juridice. Nivelul propus reflectă o restanță fiscală relevantă din perspectiva administrării creanțelor fiscale locale și asigură respectarea principiului proporționalității în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor. Astfel, valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante se stabilește la nivelul de 1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice și 5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice.

De exemplu, dacă o persoană fizică deține un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 mp, în Municipiul București, într-o zonă de categoria B, rang 0, și un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.600 cm³, norma de poluare Euro 5, obligațiile fiscale locale aferente celor două bunuri însumează aproximativ 609 lei anual. În aceste condiții, stabilirea pragului de 1.200 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată, ceea ce indică existența unor restanțe fiscale semnificative.

De asemenea, în cazul persoanelor juridice, pentru un spațiu comercial de 50 mp și o cotă stabilită de 1%, a cărui valoare, rezultată dintr-un raport de evaluare, echivalează cu un impozit anual de aproximativ 2.500 de lei, iar stabilirea pragului de 5.000 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată.

Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, și cuprinde obligațiile fiscale restante la sfârșitul trimestrului neachitate la data publicării listei. Înainte de publicare, obligațiile fiscale restante se notifică debitorilor.

După cum este cunoscut, proiectul de act normativ a fost supus procesului de consultare publică, pe site-ul ministerului, în luna martie a.c., iar, ca urmare a observațiilor primite, a fost scăzută valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru debitorii persoane fizice de la 3.000 la 1.200 de lei.



