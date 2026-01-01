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Lucian Viziteu (USR): Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune

10:56 actualizat: 11:17
FOTO: Facebook/Lucian Viziteu
FOTO: Facebook/Lucian Viziteu

Primarul din Bacău, Lucian Viziteu (USR) consideră că președintele a făcut apel la dialog și la găsirea unei soluții politice ”stabile”.

”Cred că este momentul să ascultăm cu atenție ce se propune și abia apoi să tragem concluzii. Să ascultăm pentru a înțelege, nu doar pentru a răspunde”, a scris pe Facebook Viziteu, adăugând că România are ”nevoie de stabilitate, de încredere și de decizii care să răspundă problemelor reale cu care oamenii se confruntă zi de zi”.

”Ca primar, dar și ca om, văd în fiecare zi preocupările oamenilor. Văd cum costurile cresc, cum grijile sunt tot mai multe și cum mulți se întreabă ce va aduce ziua de mâine. Tocmai de aceea cred că avem nevoie de calm, responsabilitate și dialog. Fără stabilitate politică este greu să construim stabilitate economică. Iar fără stabilitate economică este greu să oferim oamenilor siguranța și perspectivele pe care le merită”, a explicat el.

Colegul său de partid, deputatul Alexandru Dimitriu a avut o altă opinie, precizând că desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare.

”Consultările desfășurate anterior au avut un obiect precis și au produs un rezultat concret: desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. În momentul în care acesta și-a depus mandatul, procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat. Retragerea candidatului nu este un detaliu administrativ, ci consecința faptului că nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități”, a explicat el.

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