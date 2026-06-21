Fostul lideri al PNL, Ilie Bolojan, plecat din formațiunea pe vream când partidul era condus de Florin Cîțu, a fost invitat duminică la Congresul la care Ilie Bolojan cere reconfirmarea sa în funcția de șef.

"Mă bucur că președintele PNL m-a invitat la Congres. Astăzi sunt prezent, după 5 ani, la un Congres al PNL. Deocamdată în calitate de invitat, dar un liberal a cărui inimă bate pentru liberalism și destinul PNL", a spus Orban.

Întrrbat dacă se va întoarce în PNL, acesta a răspuns că va purta negocieri și a purtat deja discuții cu Ilie Bolojan.

"Există deschidere atât din partea noastră, liberalii din Forța Dreptei, cât și este decizia organismelor de conducere. Trebuie să fie emis un mandat de negocierei", a continuat el.

În discursul din deschiderea Congresului, Orban a spus că după cinci ani "mă întorc acasă".

"După cinci ani sunt din nou aici. Încep prin a vă cere iertare pentru unele lucruri mai grele pe care le-am spus în ultimii cinci ani despre conducerea PNL și despre deciziile pe care le-am considerat greșite. ⁠Chiar dacă nu am fost în PNL, inima mea a fost în PNL. Am avut speranța că PNL va reveni pe drumul drept. Noi, liberalii, mulți sau puțini, dar oameni de caracter, am luat decizia strategică de a fi alături de Bolojan încă din momentul alegerilor pentru Primăria Capitalei și am fost alături de Ciprian Ciucu în victoria sa remarcabilă Vă spun un cuvânt de apreciere și de profundă empatie pentru Ciprian Ciucu. Salut gestul de om de stat pe care l-a avut Ciprian Ciucu de a nu candida la congres. ⁠Și o spune Stan Pățitul: cred în nevinovăția lui Ciprian Ciucu", a spus Orban.



El a încheiat discursul prin a le transmite liberalilor: "Dați-ne voie să ne întoarcem în PNL, alături de voi, și să arătăm că putem fi alături de dumneavoastră. ⁠Dați-mi voie să vă spun că, peste jumătate de an, noi, cei care nu suntem membri sau care vom redeveni membri, vom spune cu mândrie că suntem membri ai PNL", a continuat fostul președinte al PNL.

