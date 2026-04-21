Președintele Nicușor Dan a precizat miercuri seară, după consultări pe care le-a numit informale cu partidele din Coaliție, că a cerut formațiunilor să dezescaladare retorica publică, să se uite la viitor și mai mult la soluții, nu la probleme.

"Am avut toată ziua de azi consultări cu partidele pro-occidentale din actuala Coaliție. O să precizez că au fost consultări informale, pentru că la acest moment politic, Constituția nu dă președintelui vreo atribuție, vreun act direct pe care să îl facă, însă, evident, e important să știm cum vedem fiecare dintre noi viitorul. Suntem evident într-o criză politică. Criza asta n-a început azi. De luni de zile neînțelegerile, diferențele de opinie între partidele din Coaliție s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut, și o fac și public acum, este să dezescaladeze retorica publică, pe de o parte, apoi să se uite la viitor și ce vom face mai mult decât la trecut, și să se uite la soluții mai mult decât la probleme, pentru că cred eu că până în momentul ăsta fiecare dintre actorii politici și-a expus nemulțumirile", spus președintele într-o scurtă declarație de presă de circa 3 minute.

Președintele a mai adăugat că "întrebarea este cum procedăm în continuare și în orice formulă politică, majoritară, minoritară, vom avea nevoie de dialog între forțele politice pro-occidentale".

"Deci, dezescaladare în acest moment pentru a putea avea un dialog în viitor. Și dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem și să asigurăm românii că avem instituția ale statului care funcționează. Suntem un stat funcțional, cu o diferență de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuție direcția pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi și minoritățile naționale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forțe anti-occidentale, recte AUR, și fiecare dintre ele și-a exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esențiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OCDE, SAGE PNRR", a mai spus președintele.

Președintele Nicușor Dan și-a încheiat declarația de presă cu mesajul: "Deci, calm și vom trece prin asta".