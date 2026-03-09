Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de buget pe 2026. Deficitul estimat la 6,2% din PIB

Proiectul de buget pentru 2026 este construit pe un deficit estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, nivel care ar urma să scadă la 5,1% din PIB în 2027, potrivit documentului publicat de Ministerul Finanțelor.

Produsul Intern Brut este estimat în creștere cu 1%, la 2.045 miliarde lei în 2026.

Ministerul de Finanțe preconizează o creștere a veniturilor de la 34,7% la 36% din PIB, fiind estimate să ajungă la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce cheltuielile totale ale bugetului general consolidat vor crește la 864,3 miliarde lei (42,3% din PIB), de la 808,7 miliarde lei, scrie Agerpres.

Avansul cheltuielilor este determinat în principal de investiții, fonduri europene și costurile finanțării datoriei publice generată de deficitele bugetare aferente ultimilor ani, nu de creșterea cheltuielilor de funcționare ale statului.

Ministerul Finanțelor a publicat marți în transparență pachetul de documente aferente proiectului de buget general consolidat pentru anul 2026, construit pe principii de responsabilitate fiscală, echilibru și dezvoltare economică sustenabilă.