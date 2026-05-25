Ministrul Culturii, Demeter András István, și-a prezentat luni demisia de onoare, pe care o descrie ca fiind "un gest necesar".

Premierul interimar Ilie Bolojan a luat act de demisie, iar UDMR s-a desolidarizat de propriul ministru, astfel că subiectul poate fi considerat închis, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

"Niciodată nu m-am lipit/agățat de scaun. Când am simțit că este mai corect am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, cand imi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare", a scris Demeter pe pagina lui de Facebook.

El a adăugat că, spre deosebire de situațiile anterioare," trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați".

"Rămân convins că actele și faptele mele în interesul cultural național și al celui care conferă adevărată frumusețe și plus-valoare a interculturalității din România, au dovedit și vor dovedi contrariul a ceea ce se afirmă acum despre mine. Mulțumesc tuturor celor care îmi acordă, în continuare, încrederea lor", a conchis el.