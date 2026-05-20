Ministrul interimar al Agriculturii: România riscă să piardă 771 milioane de euro din PNRR

De proiectul de lege privind utilizarea terenurilor degradate de la Agenția Domeniilor Statului depinde obținerea fondurilor europene pentru investiții în energie verde prevăzute în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

După avizul negativ recent al Consiliul Legislativ, acum, a fost depus un nou proiect în Parlament, relatează News.ro.

„Am avut o ordonanță de urgență care a trecut de Guvern, dar după aceea, la Consiliul Legislativ, am avut un aviz negativ, pentru că în timpul ședinței de Guvern s-a completat ordonanța de urgență cu teme care n-au fost trecute prin procedura de avizare, motiv pentru care ordonanța de urgență care reglementa modul în care trebuia respectat, trebuia îndeplinit jalonul PNRR prin ADS nu s-a mai publicat în Monitorul Oficial”, a declarat miercuri ministrul interimar al agriculturii Tanczos Barna într-o conferință de presă.



Jalonul nr.509 din PNRR are ca obiectiv crearea cadrului legislativ pentru utilizarea terenurilor degradate din patromoniul statului pentru dezvoltarea unor proiecte de energie regenerabilă. În situația în care România nu se încadrează în termenele impuse de UE, există riscul să fie pierdută o sumă de 771 milioane de euro.



Tánczos Barna spune că a semnat, împreună cu fostul ministru al agriculturii Florin Barbu, în mandatul căruia practic s-a pregătit această ordonanță de urgență, un proiect de lege depus săptămâna aceasta în Parlament, la Senat. Oficialul se declară optimist cu privire la șansele ca România să îndeplinească jalonul respectiv.

Procedura ar merge mai repede dacă ar fi numit un nou Guvern, care să poată să dea o ordonanță de urgență în acest sens, recunoaște vicepremierul.

Între timp, ADS a început procedura de scoatere la licitație a terenurilor neproductive pe care urmează să fie instalate capacități de producție și stocare a energiei regenerabile.



