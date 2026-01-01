Ministrul propus al Dezvoltării, "omul lui Ciolacu", a terminat o facultate care nu există

Romeo Lungu, ministru propus al Dezvoltării și un om apropiat de Marcel Ciolacu, și-a trecut în CV că a terminat Facultatea de Litere și Știinte, specializare Administrație Publică Locală, Colegiul Universitar Cîmpina.

Facultatea, trecută pe CV-ul publicat pe site-ul Camerei Deputaților, nu există. Prin diploma pe care Lungu susține că a obținut-o, acesta a deținut numeroase funcții în administrația locală.

La audieri, el a primit 19 voturi favorabile și 18 împotrivă. Cum avea nevoie de 22 de voturi, Romeo Lungu a primit aviz negativ de la comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților.

Acesta a fost șef de cabinet în cadrul Prefecturii Buzău (2003–2005), consilier senatorial (2005–2007), membru în consiliile de administrație ale societăților Transbus și Compania de Apă Buzău, iar între 2016 și 2020 a ocupat funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău.

În nomenclatoarele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Facultatea de Litere și Știinte, specializare Administrație Publică Locală, Colegiul Universitar Cîmpina nu figurează.

Colegiul Universitar Câmpina a existat și a funcționat ca o secție a Universității Petrol-Gaze din Ploiești (UPG), fiind înființat în anul 1999. Colegiul oferea învățământ terțiar fără a fi nevoie de diplomă de bacalaureat în primii ani și pregătea specialiști în domenii precum Administrație Publică.



Ulterior, în contextul reformelor din învățământul superior, colegiile universitare de acest tip au fost treptat desființate sau absorbite în structurile de licență ale facultăților mari.



Ulterior, Romeo Lungu a terminat Facultatea de Management și Administrație Publicâ Academia de Studii Economice din București.

Întrebat despre situația facultății la audierile din Parlament, Romeo Lungu, a spus că va prezenta diploma de studii după audierile din Parlament și i-a trimis pe cei interesați de studiile lui să se intereseze de cele spuse de el.