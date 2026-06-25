Mohammad Murad: Simion a negociat cu PSD ca AUR să primească 4 ministere în Guvernul Veștea

Deputatul AUR Mohammad Murad susține că George Simion a negociat cu PSD până în ultimele momente intrarea AUR în Guvernul Veștea.

Înainte de votul negativ din Parlament, Mohammad Murad a fost singurul din AUR care a declarat în mai multe rânduri că va vota Guvernul Veștea, în timp ce ceilalți lideri ai partidului au respins un astfel de vot.

Acum, Murad susține că George Simion a negociat cu PSD până în ultimele momente intrarea AUR în Guvernul Veștea. Murad a mai spus că AUR urma să primească patru ministere, cel al Economiei urmând să fie condus chiar de el.

El a spus joi seara la Realitatea Plus că au avut loc 15 întâlniri secrete în vederea acestor negocieri, într-un mod total netransparent, iar parlamentarii AUR au aflat cum trebuie să procedeze la votul pe învestirea Guvernului Veștea cu doar câteva minute înainte de vot, notează B1TV.ro.

"Luni dimineața (ziua votului - n.r.) am fost sunat de George Simion și mi-a zis: ”o să te pun ministru al Economiei, că negociez cu ei să ne dea patru ministere”. Nu l-am întrebat cu cine a negociat, dar avuse deja peste 15 întâlniri, nu vorbim de una sau două întâlniri", a spus Murad.

El a mai precizat că Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, ar fi urmat să primească șefia Senatului.

