Nadia Comăneci, primită la Guvern în contextul Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”

Marea gimnastă a României, Nadia Comăneci, a revenit miercuri la Palatul Victoria, pentru o întâlnire cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, cu vicepremierul Tánczos Barna și cu președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu.

Întâlnirea a avut loc în contextul organizării Galei „50 de ani de la prima notă de 10.00”, care va avea loc în data de 29 mai, la Palatul Parlamentului, și a „Galei Campioanelor”, din 31 mai, de la Onești.

Aceste două evenimente fac parte din calendarul manifestărilor organizate cu prilejul Anului Nadia Comăneci, dedicate celebrării performanțelor obținute în carieră de gimnasta noastră.

”Numele Nadiei Comăneci este asociat cu performanța, indiferent de ce generație este rostit. Însă drumul spre succes a fost posibil doar prin muncă temeinică, seriozitate și talent. Întreaga carieră a Nadiei Comăneci inspiră și motivează. Îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut pentru România și pentru că a fost un ambasador al țării noastre în lume!”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul României a aprobat recent modernizarea și extinderea bazei sportive a Clubului Sportiv Municipal Onești, locul în care s-a antrenat Nadia Comăneci. Proiectul a fost aprobat la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar investiția totală depășește 122 de milioane de lei.

