Nicușor Dan a convocat consultări pentru formarea altui Guvern

Președintele Nicușor Dan a convocat marți președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru.

UPDATE

Înainte de consultări, liderul PNL, Ilie Bolojan, și liderul USR, Dominic Fritz, s-au întâlnit la Guvern pentru a discuta o strategie comună la consultările cu Nicușor Dan.

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Consultările vor avea loc astăzi, 23 iunie 2026, după următorul program:

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•Ora 13:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

•Ora 13:30 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

•Ora 14:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

•Ora 14:30 - Uniunea Salvați România (USR);

•Ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

•Ora 15:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

•Ora 16:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

•Ora 16:30 - Partidul Oamenilor Tineri (POT);

•Ora 17:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;

•Ora 17:30 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

•Ora 18:00 - Parlamentarii neafiliați.