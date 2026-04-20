Nicușor Dan a convocat la consultări doar partidele din actuala Coaliție

Președintele Nicușor Dan invită miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor și formațiunilor politice parlamentare pentru consultări.

Consultările vor avea loc după următorul program:

ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 - Partidul Național Liberal (PNL);

ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

ora 18:30 - Uniunea Salvați România (USR).

De menționat că partide precum AUR, SOS România și POT, dar și parlamentarii neafiliați nu sunt chemați miercuri la discuții.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a anunțat marți, la Digi24, că, dacă se pune în discuție desemnarea unui nou premier, propunerea social-democraților va fi Sorin Grindeanu.