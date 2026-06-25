Nicușor Dan: Am revenit la blocajul politic pe care îl credeam depășit. Le cer să revină la dialog

Președintele susține că, în baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD, dar. între timp, PNL s-a răzgândit.

”Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”, a scris el vineri pe Facebook, după consultările cu liderii PSD, PNL, UDMR și USR.

Însă declarația lui Ilie Bolojan după consultările de marți nu arată o susținere pentru un guvern minoritar PSD, liderul liberal avansând două variante.

Ilie Bolojan a spus că i-a prezentat lui Nicușor Dan viziunea liberalilor, care consideră că o formulă realistă de guvernare este una care să se bazeze pe un "Pact pentru România", valabil până la finele anului 2026 și în care forțele politice să-l semneze.

Potrivit acestuia, pactul ar trebui să conțină asumarea unor măsuri importante pentru economie și absorbția de fonduri europene și că niciun dintre partidele care vor forma viitoare Coaliție să nu depună moțiuni de cenzură.

De asemenea, el crede că, după convenirea acestui acord, se poate decide formarea unui Guvern minoritar în jurul PSD sau un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

În ambele cazuri, liberalii vor vota învestirea.



”Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită”, a mai spus vineri Dan, care le cere partidelor ”să revină la dialog”.

"Aștept partidele, așa cum s-au angajat la consultările de săptămână asta, să vină la mine cu o propunere de majoritate negociată, cu acord, cum au spus atunci", a spus joi, din Polonia, președintele Nicușor Dan.

El a discutat vineri timp de circa o oră cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu cel al PNL, Ilie Bolojan, președintele USR, Dominic Fritz, cel al UDMR, Kelemen Hunor și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambuccian.

PSD l-a propus pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu, iar PNL-USR-UDMR pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan.

După discuțiile de marți de la Cotroceni, Dan a precizat că se conturează ideea unui guvern minoritar.

"Legat de desemnarea premierului, am avut (...) o rundă de discuții ieri (marți - n.r.). S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând. (...) Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vina la mine cu concluziile", a afirmat miercuri șefului statului, la Cluj.

Joi, el a declarat că vrea rapid un Guvern, eventual până marți, ultima zi de lucru a parlamentarilor înainte de vacanță.

”Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate”, a mai spus Dan.

Sâmbătă, Dan se întoarce în Polonia, unde, alături de președintele eston, Alar Karis, de cel leton, Edgars Rinkēvičs, și de cel lituanian, Gitanas Nausėda, participă la o reuniune informală găzduită de președintele polonez, Karol Nawrocki.

