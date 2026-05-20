Nicușor Dan atacă la CCR legea prin care se dublează numărul urșilor care pot fi vânați

Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii inițiate de vicepremierul UDMR Tanczos Barna prin care cotele de vânătoare pentru urșii bruni s-au dublat.

Eliminarea urșilor prin aplicarea unor cote fixe de prevenție încalcă Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (Directiva Habitate), se arată în sesizarea președintelui.

"În lipsa unor justificări științifice detaliate și evaluări periodice ale populației de urși în arealul de referință se încalcă norma europeană în ceea ce privește situațiile de excepție în care exemplarele dintr-o specie de faună sălbatică protejată, de interes european, pot fi extrase", spune Nicușor Dan.

Totodată, el atrage atenția că nivelul de prevenție concretizat în vânătoare anuală planificată, ar putea fi considerat o măsură disproporționată, dacă nu se demonstrează științific că populația de urs brun este excesiv de numeroasă și că alte soluții de păstrare a echilibrului ecologic și siguranței populației nu sunt suficiente.

"Directiva Habitate impune o verificare a faptului că nu există alternative satisfăcătoare înainte de a trece la eliminarea urșilor, iar obligația respectării acestei condiții nu apare explicit în legea criticată, prin care, de altfel, pare că se transformă parțial o derogare specială într-un mecanism normativ, de natură a contraveni principiului potrivit căruia derogările trebuie să fie excepții temporare, justificate punctual".

Din analiza jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene în materie, rezultă faptul că aplicarea art. 16 din Directiva Habitate nu se poate realiza printr-o simplă apreciere de oportunitate a autorității legislative, ci presupune verificarea cumulativă și riguroasă a condițiilor în care poate fi admisă derogarea de la regimul de protecție strictă, explică președintele decizia de a ataca legea, aprobată de Camera Deputaților în aprilie.



Modificările legislative sunt justificate de inițiator prin faptul că, în ultimele două decenii, 27 de persoane au murit în urma atacurilor urșilor, iar câteva sute au fost rănite grav. În paralel, statul a plătit despăgubiri de zeci de milioane de lei pentru pagubele produse de animale.





