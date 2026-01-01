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Nicușor Dan consideră că Ciprian Ciucu trebuie să rămănă primar

C.M. 18:09 actualizat: 18:17
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu
FOTO: https://newsroom.consilium.europa.eu

Întrebat la Bruxelles de cazul lui Ciprian Ciucu, președintele Nicușor Dan consideră că aceasta trebuie să rămână primar, deoarece dosarul se referă la fapte care nu s-au întâmplat la Primăria București.

"Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo", a declarat joi președintele Nicușor Dan, înainte de debutul Consiliului European de la Bruxelles. 

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a fost chemat joi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită pe când era primarul Sectorului 6 din Capitală.

La ieșirea de la DNA, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că va colabora cu anchetatorii și că nu are nimic de ascuns.

Întrebat dacă își dă demisia, el a spus că vrea să-și ducă mandatul la capăt, chiar dacă în următorii 2-3 ani va avea "o tinichea de coadă".

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