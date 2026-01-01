Nicușor Dan consideră că Ciprian Ciucu trebuie să rămănă primar

Întrebat la Bruxelles de cazul lui Ciprian Ciucu, președintele Nicușor Dan consideră că aceasta trebuie să rămână primar, deoarece dosarul se referă la fapte care nu s-au întâmplat la Primăria București.

"Din câte înțeleg, sunt niște chestiuni care nu vizează activitatea lui la Primăria Capitalei și atunci e normal să continue acolo", a declarat joi președintele Nicușor Dan, înainte de debutul Consiliului European de la Bruxelles.

Primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, a fost chemat joi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită pe când era primarul Sectorului 6 din Capitală.

La ieșirea de la DNA, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că va colabora cu anchetatorii și că nu are nimic de ascuns.

Întrebat dacă își dă demisia, el a spus că vrea să-și ducă mandatul la capăt, chiar dacă în următorii 2-3 ani va avea "o tinichea de coadă".

