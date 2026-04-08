Nicușor Dan explică motivele refuzului de a-l numi pe Gill-Julien adjunct la DIICOT

Președinția a transmis joi că Nicușor Dan a refuzat numirea lui Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pentru o serie de motive.

"În exercitarea atribuțiilor sale constituționale și legale, Președintele României poate numi prin decret sau poate refuza motivat numirea în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare. În cazul refuzului, Președintele României aduce la cunoștința publicului motivele pe care se întemeiază. Acest atribut este de natură a garanta că persoanele numite în funcțiile de conducere prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 303/2022 îndeplinesc exigențele de competență profesională, integritate și credibilitate instituțională necesare pentru exercitarea funcțiilor de conducere", a transmis Președinția.

Așadar, Nicușor Dan are o responsabilitate constituțională, o obligație față de societate, de a verifica măsura în care aceste exigențe ar fi îndeplinite de către procurorii propuși de Ministrul Justiției, e mai arată în comunicat.

"Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este structura specializată a Ministerului Public, cu atribuții în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor contra securității naționale a României, a infracțiunilor de criminalitate organizată, terorism, spălare a banilor, trafic de droguri și a altor categorii de infracțiuni grave. Credibilitatea acestei instituții față de societate, precum și față de actorii instituționali și partenerii externi este esențială pentru atingerea obiectivelor instituției, precum și pentru respectarea principiilor funcționării statului de drept. Funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism implică, prin natura ei, un standard înalt de integritate, în sensul că persoana care o exercită nu trebuie să ridice niciun fel de îndoieli cu privire la capacitatea sa de a exercita atribuțiile de conducere fără influențe, conflicte de interese sau vulnerabilități susceptibile a afecta credibilitatea instituției", potrivit sursei citate,

În cazul candidatului propus în persoana lui Gill-Julien Grigore-Iacobici, au fost relevate în spațiul public o serie de aspecte, unele consfințite și prin hotărâri judecătorești definitive, care ar putea afecta standardul de credibilitate instituțională al DIICOT și care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate și imparțialitate a atribuțiilor prevăzute de lege.

"La nivelul întregului sistem judiciar, și în cazul particular al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, este esențial ca funcțiile de conducere să fie ocupate de persoane care să reprezinte o garanție a credibilității și imparțialității înfăptuirii actului de justiție. Președintele României reține că legitimitatea unui instituții a statului de drept se întemeiază atât pe actele pe care le emite respectiva instituție, cât și pe respectarea celor mai înalte standarde de credibilitate la nivelul conducerii sale. În consecință, având în vedere motivele expuse mai sus, în exercitarea atribuției conferite de art. 144 alin. (1) coroborat cu art. 148 alin. (4) din Legea nr. 303/2022, Președintele României refuză numirea domnului Gill-Julien Grigore-Iacobici în funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism", a mai transmis instituția.

Gill Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a fost una dintre cele două propuneri ale ministrului Justiției pentru funcția de procuror șef-adjunct la DIICOT. În trei declarații de avere a scris că a primit donații din partea socrilor – de exemplu, în 2024, a primit o donație de 420.000 de lei, echivalentul a 84.000 de euro. Soacra lui este una dintre cele mai bogate primărițe din țară, potrivit Hotnews.ro.

În propunerea de numire, ministrul Radu Marinescu a indicat, în cazul lui Gill Julien Grigore-Iacobici, că are „o vastă pregătire profesională și o experientă foarte mare, atât în funcții de execuție, cât și în funcții de conducere”.

Legăturile de familie ale lui Gill Julien Grigore-Iacobici au atras însă atenția.

Soacra sa, Gabriela Iacobici, este unul dintre cei mai longevivi primari PSD din județul Constanța, conducând comuna Grădina din anul 2008. Gabriela Iacobici este și unul dintre cei mai bogați primari din România. Snoop a dezvăluit că ea deține peste 3.000 de hectare de teren agricol în județul Constanța.

Soția procurorului Grigore-Iacobici, Sonia, și socrul său, Ioan Iacobici, au fost condamnați definitiv în 2015 pentru fraude cu fonduri europene.

Cei doi au fost acuzați de DNA de folosire sau prezentare de declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor și de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Prejudiciul adus Ministerului Agriculturii a fost evaluat la 2 milioane de lei.

După ce dosarul a fost strămutat de la Constanța la Galați, Ion Iacobici și fiica sa au primit câte trei ani de închisoare cu suspendare.

