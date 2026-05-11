Nicușor Dan face cu ochiul unui posibil Guvern tehnocrat

Președintele a fost întrebat marți cât de departe suntem în momentul de față de varianta unui premier tehnocrat sau unui Guvern format din tehnocrați, afirmând că "este un scenariu care are șansă".

Pus să spună dacă are deja în minte variante de premieri tehnocrati, Nicușor Dan a explicat că în mintea lui sunt.

"Nu le-am avansat, pentru că voi avansa în momentul în care, dacă, va exista o formulă majoritară pentru asta", a completat președintele.



Nicușor Dan a fost întrebat și dacă mai există variant desemnării lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru în momentul de față.

"Cu titlul general, solicitarea mea, pe care o să o am cu toate delegațiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de Guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Ăsta este răspunsul general. Și, așa cum văd eu din discuțiile preliminare, partidele mă aștept să își păstreze opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, de fapt variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Și eu nu o să fac experimente, și nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premier și să-i lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate", a spus el.

În urma discuțiilor cu partidele, Nicușor Dan vrea "să obținem o propunere de premier și, bineînțeles, și elemente compatibile de program pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate, înainte că eu să desemnez prim-ministrul".

Chestionat dacă mai există scenariul unui Guvern cu majoritate în interiorul Guvernului, președintele a replicat: "Teoretic".

Nicușor Dan, deși a exclus orice scenariu de Guvern cu AUR sau susținut de AUR, a declarat că la consultările oficiale va chema toate partidele parlamentare, inclusiv AUR.

Președintele a declarat că a văzut textul moțiunii de cenzură, cu criticile aduse de PSD Guvernului din care a făcut și el parte, dar nu a urmărit live dezbaterile din Parlament.

"Am văzut un rezumat a ce s-a discutat acolo. Nu vreau să intru cu comentarii. Am încercat toată perioada asta să îmi păstrez echidistanța și fac asta în continuare", a conchis președintele.

În final, Nicușor Dan a fost întrebat și care sunt șansele sau probabilitățile ca săptămâna viitoare să facă o desemnare de premier.

"Sunt anumite șanse, da, dar nu vreau să estimez. (...) În capul meu sunt multe, dar nu vreau să pun o presiune suplimentară pe negocieri", a răspuns.