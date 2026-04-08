Nicușor Dan ignoră avizul negativ al CSM pentru că el consideră că știe mai bine decât procurorii

”Am acționat așa cum am crezut eu de cuviință mai bine”.

Întrebat de dezamăgirea unor susținători în legătură cu aprobarea numirilor controversate, Dan a susținut că aceștia sunt oameni care înțeleg argumente și până acum au ascultat alte argumente: ”Sunt foarte optimist că se vor uita la argumentele mele”.

Întrebat în două rânduri dacă i-a reevaluat pe Voineag și Florența, președintele nu a oferit niște explicații clare.

El a spus că între Pîrlog și Chiriac, ”doamna e mult mai potrivită pentru funcția de procuror general”.

Întrebat dacă, după numirile se azi se mai așteaptă ca PSD să-și retragă amenințările cu plecarea de la guvernare, Dan a spus că nu vede legătura.

De ce a ignorat avizul CSM?

”Eu cred că românii când au ales un președinte s-au așteptat să aibă un președinte care gândește cu capul lui ... Respect opinia CSM, dar am mandat de la români și am acționat așa cum am crezut eu de cuviință mai bine”.

Dan a evitat să răspundă dacă decizia de azi reprezintă o tărdare a votului proeuropean.

El susține că e nevoie de oameni care să schimbe ritmul în activitatea parchetelor, ”o privire din afară uneori e mai corectă decât una dinăuntru”. Dan speră că acest lucru se va vedea în șase luni sau un an.

nu sunt sub inf psd? am garanția că ac alegere este bună, am încrederea că vom trăi acea rupere de ritm de cafre avem nevoie.