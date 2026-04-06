Nicușor Dan, întrebat dacă îi va cere demisia lui Bolojan: Eu? În ce calitate?

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat marți, la Timișoara, dacă îi va cere demisia premierului Ilie Bolojan din funcția de premier.

"Eu? În ce calitate?", a răspuns președintele, întrebat dacă va face acest lucru în cazul în care PSD condiționează rămânerea la guvernare de înlocuirea lui Ilie Bolojan.

El a mai precizat că "avem o conjunctură parlamentară care obligă cele 4 partide și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care le-a asumat".

"Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 25 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au 5 luni pentru a absorbi banii, deci cred că dincolo de declarații politice, joc politic, configurații politice e important că există stabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit", a explicat el.

Întrebat dacă îi va chema după Paște la discuții pe șefii PNL și PSD, președintele a declarat că are mereu consultări și discuții informale cu ei și "în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situația se acutizează".