Nicușor Dan invită luni partidele parlamentare la consultări

Administrația Prezidențială a anunțat joi că președintele Nicușor Dan va avea luni consultări cu partidele parlamentare în contextul necesității de a desemna un nou premier.

În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, președintele Nicușor Dan va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026:

Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 - Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 - Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 - Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Momentan, de de la Guvern politic, Guvern minoritar sau tehnocrat, președintele analizează orice soluție, dar cu condiția ca stabilitatea financiară să fie în prim-plan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că PNL nu ar trebui să voteze un Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu.

"PNL a decis că nu mai face Coaliție cu PSD. Nu mai trebuie să repetăm greșelile din ciclul electoral trecut: o Coaliție doar pentru funcții și am permis capturarea statului prin capturarea unor instituții și companii. Coaliția din 2021-2024 nu a făcut reforme, ci doar împărțeli de funcții. Au ajuns oameni din clientela politică să ocupe instituții importante. De aceea am avut votul anti-sistem din 2024 și 2025. Iar PSD a mințit, a sabotat reformele. Dacă ne-am întoarce lângă ei am face aceeași greșeală", a explicat Bolojan.



Însă Cătălin Predoiu a reluat ideea că liberalii trebuie să rămână la guvernare. Și Alina Gorghiu se pronunță împotriva deciziei partidului de a ieși de la guvernare.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, speră în refacerea coaliției de guvernare, într-o formulă care poate fi acceptată de toate partidele, afirmând că ”oamenii ar trebui să mai cedeze fiecare câteun pic”.

Miercuri, după ședința Biroului Politic Național, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații își doresc formarea unei majorități clare și exclud o alianță cu AUR, precum și susținerea lui Ilie Bolojan pentru un nou mandat de premier.

"Mandatul cu care mergem este unul destul de larg, în sensul că avem câteva, două sau trei lucruri peste care nu putem trece. 1: Nu facem majoritate cu AUR, ceea ce am spus și înainte de moțiune. Nu există varianta de a mai susține, PSD-ul, nu e nici constituțională, de altfel, cu Ilie Bolojan prim-ministru, a doua. Și nici nu vom susține vreun guvern minoritar PNL, UDMR și așa mai departe", a declarat Sorin Grindeanu.

