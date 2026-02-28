Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă, președintele le transmite să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de externe și de autoritățile locale din statele în care se află.

”România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe”, a scris duminică președintele Nicușor Dan pe rețelele sociale.

El a subliniat că prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict.





”Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află”, a mai transmis Dan, amintind că la MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

Printre românii blocați în zonă, se află mai mulți copii aflați în vacanță în Dubai.





Luni, începând cu ora 9:30, la Palatul Victoria are loc o ședință pe tema situației cetățenilor români blocați în zona limitrofă Iranului.

La ședința convocată de premierul Ilie Bolojan participă viceprim-miniștrii și reprezentanții ministerelor afacerilor externe, transporturilor, economiei, apărării și finanțelor.

Andrei Țărnea (MAE): Un grup de 300 de cetățeni români va părăsi Israelul și va trece în Egipt

Un grup format din 300 de cetățeni români va părăsi Israelul și va trece în Egipt, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, într-un briefing de presă susținut duminică seara, relatează Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al MAE a prezentat și date concrete, până la acest moment, referitor la numărul de cetățeni români aflați în zonele afectate de conflictul din orientul mijlociu:

”Vorbim despre Israel, circa 624 de cetățeni români, din aceștia cam 30-30 și ceva sunt minori. În Qatar vorbim de 159 de cetățeni români, din care 19 minori. În Arabia Saudită vorbim de 25 de cetățeni români, din care mai multe familii cu copii, trei copii cred că sunt. În Ramallah vorbim de 46 de cetățeni români în atenție, nu avem informații legate de minori. În Kuwait vorbim despre șase adulți și doi copii. În Iran vorbim de nouă persoane. În Oman vorbim de circa 90 de turiști români. În Iordania vorbim de 99 de cetățeni români. În Emiratele Arabe Unite, așa cum v-am spus, situația este un pic mai complicată. Vom reveni cu cifre pe măsură ce acestea sunt clarificate. Vorbim despre câteva sute de persoane, deci acolo este un număr semnificativ. În Siria nu am avut solicitări de repatrieri. În Liban au fost un număr de solicitări de informații, dar deocamdată nu există solicitări de repatriere. În Irak avem un cetățean român al cărui zbor s-a anulat.”

Duminică seara, ministra de externe, Oana Țoiu, participă la un Consiliu de Afaceri Externe excepțional.



