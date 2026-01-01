Nicușor Dan nu mai spune clar că exclude ca AUR să susțină învestirea unui Guvern

Președintele Nicușor Dan nu a mai fost joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, atât de ferm în privința susținerii de către AUR a unui nou Guvern la București.

Cu titlul general, există o împărțire constituțională de atribuții și atribuția președintelui este să desemneze prim-ministrul, iar eu, după cum știți, după nenumărate consultări cu partidele am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Vestea. Ați reținut și criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul național și mai puțin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid", a spus președintele, întrebat dacă ar fi de acord ca guvernul Veștea să fie învestit cu voturile AUR.

Mai departe, președintele a spus că nu vrea să facă foarte multe comentarii.

"Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el, dar, așa cum am făcut și în discuția despre procurori, până când nu au venit acele propuneri la mine nu am spus mare lucru. Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat și să rezolve criza asta odată pentru totdeauna", a continuat el, la insistențele presei dacă și cu voturile AUR.

Întrebat din nou dacă ia în calcul ca majoritatea din jurul lui Veștea să includă și AUR, președintele nu a mai fost atât de ferm ca altă dată când excludea orice susținere AUR a unui Guvern.

"Nu trebuie să o iau eu. Este o discuție care îl vizează pe prim-ministru", a răspuns Nicușor Dan.

