Nicușor Dan: Nu poți să lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Eu prefer un câine care mușcă

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la finalul Summitului Flancului Estic din Polonia că, între un câine care latră și unul care mușcă, el îl preferă pe cel din urmă. Președintele a vorbit și despre reformarea "sistemului".

Întrebat cât de puternic a simțit influența acestui așa-numit sistem, cum i-a afectat munca și cum crede că ar putea să dispare influența lui în România, președintele a răspuns: "20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să… între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul".

Președintele a mai spus că, "dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental, și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale".

Despre cum crede că șeful sistemului poate livra România onestă, sloganul lui din campania electorală, Nicușor Dan a răspuns că "în timp și fără să producă anarhie".