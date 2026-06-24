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Nicușor Dan: O să avem un Guvern minoritar

24 Iun 2026 - 23:03
Inquam Photos / Octav Ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan, a declarat miercuri că partidele și-au asumat că vor veni la Cotroceni cu condițiile pe care le au pentru a susține o guvernare minoritară, urmând ca joi să discute între ele aceste aspecte, potrivit Agerpres.

"Legat de desemnarea premierului, am avut (...) o rundă de discuții ieri (marți - n.r.). S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând. (...) Ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vina la mine cu concluziile", a afirmat șefului statului, aflat la Cluj.

Nicușor Dan a precizat că se află la Cluj, în drum spre Polonia, unde va participa la Summitului Flancului Estic.

"Sunt în drum către Polonia, mâine o să fie o întâlnire a Summitului Flancului Estic și e important pentru România pentru că e vorba de protecția față de drone și față de amenințări, în general, din partea Rusiei și e important pentru noi să subliniem că trebuie să aducem capabilități și în sud și în special la Marea Neagră. Dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină cu organizatorii de la Techsylvania", a spus președintele.

Marți, șeful statului a avut consultări cu partidele și grupurile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier, după ce Cabinetul propus de prim-ministru desemnat, Adrian Veștea, a fost respins de Parlament. 

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