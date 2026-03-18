Nicușor Dan: Partide sunt condamnate să guverneze împreună

Președintele Nicușor Dan a făcut un apel la liderii coaliției pentru a găsi soluția de compromis, astfel încât bugetul să fie aprobat cât mai repede. El a precizat că cele patru partide pro-occidentale sunt condamnate să guverneze împreună.

Nicușor Dan a fost întrebat, joi, într-o conferință de presă, dacă a avut discuții cu liderii coaliției în ultimele ore pentru a le cere să aprobe bugetul în această săptămână, potrivit News.ro.

”În momentul acesta este o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis, astfel încât să avem bugetul. O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus, cu cât mai repede, cu atât mai bine”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a mai fost întrebat dacă el crede că această coaliție de guvernare mai are viitor în condițiile în care PSD și PNL vorbesc despre ședințe interne în care ar putea analiza dacă vor trece sau nu în opoziție.

”Foarte bine, e democratic să aibă ședințe, însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună”, a declarat Nicușor Dan.





Liderii coaliției au găsit sursă de finanțare pentru Pachetul social propus de PSD și au stabilit deja ca votul pe proiectul de buget să fie dat vineri.