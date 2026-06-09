Nicușor Dan: Partidele nu mai discută între ele, am ales o persoană potrivită, așa cum consider eu

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că decizia de a-l desemna premier pe Eugen Tomac a venit după ce a constatat că partidele nu mai au dialog.

Într-o scurtă declarație el a făcut apel la responsabilitatea partidelor politice în acest moment, deoarece "interesul țării" trebuie să aibă întăietate față de interesul de partid.

"Am auzit diverse opinii că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: 1. să păstrez direcția pro-occidentală a României și 2. să previn o cădere economică bruscă care să afecteze fiecare familie din țara asta. Și sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuții".

Încercând să explice de ce l-a desemnat premier pe Eugen Tomac, Nicușor Dan a spus că a constatat că "partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog".

"Și atunci am ales o persoană cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă", a declarat președintele, adăugând că, de când e în politică, vede politicieni care nu fac "decât să calculeze alegeri viitoare".

"Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate. Și până în 2028 se vor întâmpla lucruri, multe lucruri", a afirmat Dan.

El i-a sfătult din nou pe români "să-și păstreze calmul și speranța" și i-a asigurat pe partenerii României că țara "păstrează direcția".