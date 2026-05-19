Nicușor Dan se consultă cu grupurile parlamentare rupte din POT, SOS România și neafiliați

Președintele Nicușor Dan i-a chemat joi, la Palatul Cotroceni, la discuții privind situația economică și politică a țării, pe parlamentarii din grupul parlamentar Uniți pentru România, grupul parlamentar PACE – Întâi România și cei neafiliați.
Consultările vor avea loc după următorul program:
Ora 09:00 - Grupul parlamentar Uniți pentru România;
Ora 10:00 - Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
Ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați.
Cele două grupuri parlamentare s-au format după ce majoritatea aleșilor intrați în Parlament pe listele POT și SOS România, dar și a altor partide au demisionat din formațiuni.
